Дацик отработал удары перед боем с Дукаевым

Российский боец Вячеслав Дацик, известный также как Рыжий Тарзан, отработал удары в рамках открытой тренировки перед боем с Зелимханом Пулеметчиком Дукаевым. Поединок состоится 28 января в ходе шоу «Вечер бокса», трансляцию которого покажет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот же день оба спортсмена рассказали о подготовке к бою. Дукаев отметил, что сейчас он находится «в преддверии спортивного пика, в котором еще не был ни разу». Дацик же со своей стороны заявил, что рассчитывает на «красивый бой».

«Зелимхан, ты обещал со мной рубиться. Сам понимаешь, здесь все-таки масса решает. Если будешь рубиться и мой удар тебя все-таки достигнет, это будет конец боя. Надеюсь, мы покажем красивый бой. Дерись так, как тебе удобно. Я готовлюсь тебя ловить», — сказал Рыжий Тарзан.

До этого Дукаев также отмечал, что Дацик для него является одним из самых серьезных оппонентов за всю карьеру.

«Мы поменяли [тактику]. Тренеры запретили мне бить «колхозки». «Колхозок» не будет. Будет много взрывных, коротких серий. Посмотрим, у кого подготовка и тактика на бой тренерского штаба лучше сыграет», — добавил он, говоря о тактике на предстоящий бой.

Трансляция «Вечера бокса» на РЕН ТВ начнется в 23:00 в пятницу, 28 января. В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Максим Щербаков.