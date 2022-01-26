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Боец Дацик рассказал о готовности к поединку с боксером Дукаевым

Бойцы рассказали о готовности к «Вечеру бокса» на РЕН ТВ
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Участники «Вечера бокса», трансляцию которого покажет 28 января в 23:00 РЕН ТВ, рассказали о готовности к поединкам.

Мастер спорта по боксу Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев отметил, что сейчас он находится «в преддверии спортивного пика, в котором еще не был ни разу». Его соперник Вячеслав Дацик отметил, что рассчитывает на «красивый бой».

«Зелимхан, ты обещал со мной рубиться. Сам понимаешь, здесь все-таки масса решает. Если будешь рубиться и мой удар тебя все-таки достигнет, это будет конец боя. Надеюсь, мы покажем красивый бой. Дерись так, как тебе удобно. Я готовлюсь тебя ловить», — сказал Дацик, обращаясь к Дукаеву.

Боец Максим «Топор» Щербаков сообщил, что занимается с новым тренером и «чувствует прогрессию с каждым днем».

«Я вырос в технике, в физической форме, поэтому прогресс очень большой», — сказал спортсмен.

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Ему предстоит бой с чемпионом Европы по боевому самбо и обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам Максимом Новоселовым, известным по прозвищу Медведь Шатун.

«Всегда молодежь хочет занять какие-то позиции, поэтому она и молодежь. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вырастешь, может быть, станешь сильным бойцом. А пока еще не вырос», — считает Новоселов.

Чемпион мира по версиям сразу нескольких боксерских организации Дмитрий Кудряшов считает, что встреча Топора и Медведя Шатуна может закончится «быстро и внезапно».

«Макс Топор — взрывной, может ударить. Кулачные бои. В боксе уже дрался, имеет представление. И сейчас больше готов. Но Новоселов — большой сильный парень, и здесь все может закончиться быстро и внезапно. Поэтому смотрите и не моргайте», — сказал Кудряшов.

Мастер спорта по боксу Павел Шульский выразил свои ожидания от боя с Даниялом Эльбаевым.

«Мне кажется, таких соперников еще не было, которые рассчитывают на один-два удара, идут вперед и давят массой. Я буду идти вперед, будем работать», — заверил Шульский.

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе, и поэтому его сопернику Пулеметчику придется на ринге непросто.

Боксер рассказал, что видел бои Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

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