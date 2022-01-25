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Боец Дукаев рассказал о тактике в поединке с Дациком

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Боец, мастер спорта по боксу Зелемхан Дукаев (Пулеметчик) 25 января раскрыл тактику своего боя против российского тяжеловеса Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан, в рамках предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

По словам спортсмена, Дацик для него один из самых серьезных оппонентов за всю карьеру, но вес противника не имеет значения, так как упор будет делаться на тактику.

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«Мы поменяли [тактику]. Тренеры запретили мне бить «колхозки». «Колхозок» не будет. Будет много взрывных, коротких серий. Посмотрим, у кого подготовка и тактика на бой тренерского штаба лучше сыграет», — сказал Дукаев.

Боец заверил болельщиков, что не будет бегать от соперника, а постарается справиться с его напором.

«Мне кажется, внутренний мой дух сравняет его вес и наше общее состояние. У него вес большой, помимо этого, он очень бьющий боец и очень упорный, он не отступает никогда, всегда идет вперед. Это мне может создать много проблем, но мы постараемся как-нибудь с этим справиться», — добавил Дукаев.

В других боях вечера сразятся Максим Новоселов и Максим Топор (Щербаков), а также Павел Шульский и Даниял Т-34 (Эльбаев).

РЕН ТВ покажет все поединки бойцовского вечера в прямом эфире 28 января. Начало в 23:00.

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