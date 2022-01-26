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Курс евро преодолел отметку в 90 рублей

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Курс евро поднялся выше 90 рублей. Это в среду, 26 января, следует из данных Московской биржи.

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По данным на 18:34 мск, курс евро вырос до 90,015 рубля (+1,37%). В последний раз курс евро поднимался выше 90 рублей в июле 2021 года.

Накануне российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года.

24 января в Центробанке приостановили покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск и пообещали возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, заявил «Известиям», что инвесторы на Мосбирже устроили распродажу из-за исключительно собственных геополитических страхов. Падение рынка не имеет реального экономического фундамента, который за последний месяц абсолютно не изменился ни в лучшую, ни в худшую сторону, подчеркнул он.

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