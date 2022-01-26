В США заявили о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Украина пока не достигла точки для передачи стране плана действий для членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в среду, 26 января, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Украина работает, чтобы показать, что она готова к получению плана действий для членства, пока она не достигла этой точки», — заявила Шерман в ходе конференции, организованной форумом Yalta European Strategy.

23 января бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина не станет членом НАТО. По его словам, страна не вступит в НАТО ни в ближайшем будущем, ни в «необозримом».

22 января американский политический обозреватель Росс Даутат отметил, что США нужно на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО.

По его мнению, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада, а США взяли на себя невыполнимые обязательства, пытаясь свести страну с политической орбиты России.

17 января вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что в ближайшие 10 лет НАТО предпримет шаги по принятию страны в альянс. По ее мнению, вступление Украины в альянс станет средством для сдерживания «агрессивных устремлений» России.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняло политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем могут стать членами альянса, однако отказалось предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями.