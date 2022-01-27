Все делают эко: энергетикам могут дать льготные кредиты на «зелёную» модернизацию

Власти обсуждают введение льготных кредитов для энергетиков на «зеленую» модернизацию. Об этом сказано в письме бюджетного департамента Минприроды в Минпромторг (есть у «Известий»). Согласно проекту «Чистый воздух», компании должны переоборудовать объекты для снижения выбросов в атмосферу. По оценкам экспертов, в целом по стране на это может потребоваться около 1 трлн рублей. Льготные займы позволят повысить скорость и эффективность модернизации предприятий, ТЭЦ и других объектов-загрязнителей, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха, отметили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Представители энергобизнеса меру также поддержали, отметив, что в первую очередь задача по сокращению выбросов стоит перед тепловыми электростанциями, работающими на мазуте и угле.

Энергичное обновление

В рамках переоборудования энергетических объектов для реализации показателей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» компаниям могут дать возможность получить льготные кредиты для компенсации дополнительных издержек . Об этом сказано в письме от 12 января 2022 года главы бюджетного департамента Минприроды Данилы Никифорова в Минпромторг (есть у «Известий»). Согласно документу, такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

В аппарате курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сообщили, что зампред правительства поручала проработать вопрос субсидирования модернизации предприятий в рамках проекта «Чистый воздух».

все делают эко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это мера позволит повысить скорость и эффективность модернизации предприятий, ТЭЦ и других объектов, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха , — сказали там.

В аппарате вице-премьера также добавили, что с умма финансирования будет определена после принятия нормативно-правовых актов , которые сейчас прорабатываются в Минприроды и правительстве.

Федпроект «Чистый воздух» предусматривает снижение выбросов в атмосферу на 20% к 2024 году в 12 городах России с высоким загрязнением воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Основные источники выбросов в этих городах — предприятия ТЭК , черной и цветной металлургии, а также горнодобывающей и химической промышленностей, отметил председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. Также существенный вклад в уровень загрязнения вносит использование угля при отоплении, в том числе в частном секторе, добавил он.

Направление поддержки

В Минприроды «Известиям» сказали, что в рамках федпроекта «Чистый воздух» предусматриваются два направления господдержки. Первое — это мероприятия по снижению выбросов на уровне субъектов. Второе — субсидирование процентной ставки по кредитам и льготные займы Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ). В Минпромторге добавили, что в федпроекте «Чистый воздух» участвуют не только энергокомпании: механизм в целом направлен на предоставление субсидий банкам.

все делают эко Фото: ТАСС/Виталий Невар

В ВЭБ.РФ сказали, что целесообразно предоставлять кредиты на длительные сроки, соответствующие реальным периодам реализации инвестпроектов (без временных ограничений, связанных со сроком действия ФП «Чистый воздух») и дополнить перечень городов-участников новыми территориями с неблагоприятной экологической обстановкой. В организации добавили, что госкорпорация участвует в инвестпроектах (безотносительно мер господдержки) при условии, что доля доля заемного финансирования не превышает 80% от совокупных затрат , а остальные 20% инициатор покрывает самостоятельно.

«Известия» также направили запросы в администрации регионов.

— «Росатом» приветствует государственную поддержку в рамках мотивации компаний к переходу на чистые виды генерации и энергоэффективные технологии. Важно в дальнейшем настраивать данную меру с учетом эффективности и объема воздействия принимаемых мер относительно достигаемого климатического эффекта, — заявили «Известиям» в госкорпорации.

При этом в «Росатоме» отметили, что атомная энергетика в меньшей степени нуждается в таких инструментах, чем тепловые виды генерации, поскольку относится к «зеленому» виду производства электроэнергии практически с нулевым выбросом.

Льготы и финансы

Наибольшие выбросы оставляют тепловые станции, работающие на мазуте, и котельные на угле , модернизация этого сегмента энергетики давно назрела, считает директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. Льготные кредиты позволят существенно снизить финансовую нагрузку на энергетиков в этом процессе, добавил он.

все делают эко Фото: ТАСС/Лев Федосеев

По оценкам эксперта, расходы энергокомпаний на модернизацию могут составить до 1 трлн рублей в год, а льготные кредиты снизят издержки на 10-15% и больше . В целом экологическую модернизацию на крупных и средних предприятиях страны возможно провести в течение четырех-пяти лет, заключил Андрей Лобода.

Директор департамента по связям с органами власти ассоциации «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций» Наталья Готова сказала «Известиям», что сейчас в России есть только один пилотный проект по переводу индивидуальных строений, использующих печное отопление (уголь, дрова), на электроотопление. Его реализуют в Красноярском крае совместно с администрацией и сетевыми компаниями.

— Объем декарбонизации углеродного следа от печек составит около 4 т в год. Такой результат будет достигнут за счет переоснащения 15 тыс. домовладений энергоприемниками суммарной мощностью в объеме около 200 МВт (электрокотлы, конвекторы и иное оборудование), — отметила Наталья Готова.

Тренд возможностей

В целом сокращение углеродного следа в российской электроэнергетике за счет технологического обновления отрасли потребует дополнительных инвестиций, считают в НП «Совет рынка». Снижение стоимости кредитных ресурсов на «зеленые» проекты стало бы серьезным подспорьем для достижения целевых показателей по повышению углеродной нейтральности отрасли и позволило бы снизить степень влияния таких проектов на рынок, отметили в организации.

все делают эко Фото: ТАСС/Максим Киселев