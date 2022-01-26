«Победа» вывезла из Стамбула застрявших из-за снегопадов пассажиров

Российский лоукостер «Победа» в среду, 26 января, выполнит два рейса из аэропорта Стамбул-Новый, где из-за снегопадов застряли российские пассажиры. Об этом сообщила «Известиям» представитель лоукостера Елена Селиванова.

«В аэропорту Стамбул-Новый после расчистки от снега открыли две полосы из пяти. Два наших борта уже вылетели оттуда в Москву. Они забрали всех 370 человек», — сказала она.

По данным табло прилета аэропорта Шереметьево, рейс «Победы» DP 5104 прибудет в Москву в 18:32. Другой рейс, DP 1994, прибудет во Внуково в 17:27.

25 января «Победа» сообщила, что из-за сильных снегопадов в Стамбуле в аэропорту застряли 370 пассажиров компании.

«Они вторые сутки ожидают вылета. Вчера больше семи часов наземные службы аэропорта не могли вызволить людей из самолета, техника на летней резине застревала в сугробах», — говорили в компании.

Людей долго не удавалось разместить в гостиницах из-за перекрытых дорог на подъезде к аэропорту. Вечером во вторник «Победа» разместила россиян в гостинице.

«Аэрофлот» в среду объявил, что скорректировал расписание четырех своих рейсов Стамбул–Москва: их вылет состоится позднее. Так, рейс SU2130 по скорректированному времени вылетит из Шереметьево в Стамбул в 18:00, вылет SU2131 из Стамбула в Шереметьево запланирован на 23:55 (время совпадает с московским), SU2138 из Шереметьево в Стамбул вылетит в 19:00, рейс SU2139 из Стамбула в Шереметьево перенесен на 0:40.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проведет проверку в связи с задержками рейсов из Стамбула в Москву из-за снегопада, заявляла ее представитель Екатерина Короткова.

Метель в Турции бушует с 21 января. В основном снегопады фиксируют на северо-западе страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. 25 января власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, была приостановлена работа местного аэропорта. Кроме того, в Анталье впервые за 29 лет выпал снег.