В «Победе» пообещали вызволить застрявших в аэропорту Стамбула пассажиров

В авиакомпании «Победа» намерены вызволить своих клиентов из аэропорта Стамбул-Новый и доставить в отели. Об этом заявила «Известиям» пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова, комментируя проблемы с вылетом у пассажиров во вторник, 25 января.

Ранее в этот же день в авиакомпании сообщили, что около 370 их пассажиров не могут вылететь из воздушной гавани Стамбул-Новый из-за погодных условий.

«Вся наша команда крайне возмущена обстоятельствами в аэропорту Стамбул-Новый, который, называя себя самым крутым в Европе, даже в ситуации жесткого коллапса не дает сделать громкие оповещения, чтобы собрать наших клиентов на встречу с представителем. В чистой зоне со вчерашнего дня у нас было 370 клиентов, там мы два дня обеспечивали их питанием. Аэропорт сейчас официально закрыт, но какие-то (видимо, особо нужные им) рейсы они всё же принимают, для нас это непонятно», — рассказала Селиванова.

Она подчеркнула, что накануне клиенты «Победы» провели на борту почти восемь часов, а «серьезный снегопад» в воздушной гавани Стамбула показал «полную недееспособность организации наземного обслуживания». По ее словам, дороги к аэропорту перекрыты: автобусы пропускают выборочно.

«Избирательный подход аэропорта в обслуживании авиакомпаний и туристов похож на издевательство», — посетовала пресс-секретарь российской авиакомпании.

По данным Ассоциации туроператоров России, около 2 тыс. организованных и 5 тыс. самостоятельных туристов из России, по предварительной оценке, находятся на отдыхе в Стамбуле.

23 января стало известно, что пролив Босфор закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости. Как говорил губернатор Стамбула Али Ерликая, снижение видимости наблюдается в районе Северный Чакар, недалеко от Умурьери.