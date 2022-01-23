Пролив Босфор полностью закрыли для движения из-за плохой видимости

Пролив Босфор закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости. Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, информагентство Anadolu со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.

«Согласно письменному заявлению Департамента движения судов и службы навигации Главного управления береговой безопасности, по состоянию на 10 ч. 28 мин. движение судов в обоих направлениях было приостановлено из-за видимости менее полумили в Босфоре», — отметили в ведомстве.

Как отметил на своей странице в Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая, снижение видимости наблюдается в районе Северный Чакар недалеко от города Умурьери.

Движение судов по проливу Босфор 29 ноября приостанавливали из-за ураганного ветра. Главное управление метеорологии Турции сообщило, что 29 ноября сильный ветер наблюдался в 17 провинциях Турции.

Босфор соединяет Мраморное и Черное моря. По пути из Черного в Эгейское и Средиземное моря суда минуют Босфор и расположенный недалеко от него пролив Дарданеллы.

Максимальная ширина Босфора — 3700 м., а длина — порядка 30 км.