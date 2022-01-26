Ученый рассказал об условиях для передачи вирусов от животных человеку

Китайские ученые предположили, что «Омикрон»-штамм коронавируса мог зародиться в мышах, а затем перейти на человека. Всё же наиболее вероятным сценарием появления «Омикрона» является циркуляция вируса среди людей и накопление мутаций, сказал в среду, 26 января, вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя эту новость.

По словам специалиста, переход вируса с одного биологического вида на другой может произойти только при определенных условиях.

«Не на любой вид животного вирус может перейти... Зависит от структуры рецепторов. Это те посадочные площадки, на которые может прикрепиться вирус. То, насколько они похожи у людей и у этих животных, и определяет возможность перехода вируса», — сказал ученый в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом вирусолог обратил внимание на то, что в настоящее время биологический источник происхождения COVID-19 наукой не установлен.

«В случае с SARS-CoV-2 — пока точно природный источник не найден. А для SARS-CoV-1 (возбудитель атипичной пневмонии) выяснено, что это летучие мыши и гималайские циветты. Для вируса Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) — это верблюды», — сообщил Алексей Аграновский.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей.

Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди, сообщает телеканал «360».

Ранее, 21 декабря 2021 года, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «Омикрон» инфицирует мышей и крыс, в этом его отличие от предыдущих штаммов коронавируса.

В тот же день старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков отметил, что грызунов крайне сложно инфицировать «человеческими» вирусами. Это связано с тем, что у людей другой рецепторный аппарат.

В конце апреля подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» выпустил первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики COVID-19 у животных.

Клинические испытания вакцины стартовали в октябре 2020 года. По итогам исследований были сделаны заключения о безвредности препарата и о его высокой иммуногенной активности, так как у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.