Суд над Саакашвили перенесли из-за COVID-19 у второго фигуранта

Тбилисский городской суд до 9 февраля отложил заседание по делу о растрате госсредств в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, так как второй фигурант дела, бывший начальник его охраны Теймураз Джанашия заболел COVID-19. Об этом 26 января ТАСС сообщил адвокат политика Бека Басилая.

«Сегодняшний судебный процесс отложен, потому что у Джанашии коронавирус. Судебное заседание перенесено на 9 февраля», — сказал он.

Отмечается, что рассмотрение данного уголовного дела близится к завершению. Суду осталось выслушать и изучить доказательства стороны защиты.

Обвинение в растрате госсредств предъявлено Саакашвили в 2014 году. По информации Генпрокуратуры, он израсходовал деньги на личные нужды, в частности, «на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов и дизайнера», на приобретение предметов роскоши, аренду яхт, самолетов и на оплату расходов сопровождавших его лиц. Бывшему президенту грозит тюремное заключение на срок до 11 лет.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».