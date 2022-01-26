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США выдали визу российскому космонавту Чубу

США выдали российскому космонавту Чубу визу, в которой отказали ранее
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Соединенные Штаты предоставили российскому космонавту Николаю Чубу въездную визу для прохождения тренировок перед полетом на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в среду, 26 января, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

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«В США космонавт (Николай Чуб. — Ред.) едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС», — отмечается в сообщении.

22 января источник сообщил, что США без объяснения причин отказались выдать визу Николаю Чубу. Он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной 2023 года.

Как отметили в пресс-службе «Роскосмоса» в тот же день, отказ в выдаче визы Чубу ставит под вопрос безопасность его полета на МКС.

Виза Чубу нужна для участия в первой сессии по знакомству с американским сегментом МКС, пояснили в корпорации. Тренировки длятся пять недель в Космическом центре имени Джонсона.

Без занятий на макете сегмента, знакомства с работой систем и прохождения курса действия во внештатной ситуации полет в космос невозможен, добавили в «Роскосмосе».

В России астронавты из других стран обычно тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент Международной космической станции (МКС). Российские же космонавты проводят тренировки в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом.

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