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Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту
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«Роскосмос» прокомментировал отказ космонавту Чубу в визе США

«Роскосмос»: отказ США в выдаче визы космонавту Чубу ставит под вопрос безопасность на МКС
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Отказ в выдаче американской визы российскому космонавту Николаю Чубу ставит под вопрос безопасность его полета на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 22 января сообщили журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».

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«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — отметили в госкорпорации.

Виза Чубу нужна для участия в первой сессии по знакомству с американским сегментом МКС. Тренировки длятся пять недель в Космическом центре имени Джонсона.

Без занятий на макете сегмента, знакомства с работой систем и прохождения курса действия во внештатной ситуации полет в космос невозможен, добавили в «Роскосмосе».

Неподготовленный экипаж в космос никто не отправит. Поэтому организаторам подготовки как минимум придется изменить график тренировок Николая Чуба, чей полет был запланирован на 2023 год.

Как добавил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, невыдача визы стало опасным прецедентом для работы на МКС. Он направил главе NASA Биллу Нельсону запрос по отказе в визе Чубу.

Ранее, в субботу, источник сообщил, что Соединенные Штаты без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу. Он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной 2023 года.

В России астронавты из других стран обычно тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент Международной космической станции (МКС). Российские же космонавты проводят тренировки в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом.

В июне Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, глава NASA отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

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