Источник рассказал об отказе США выдать визу российскому космонавту

Соединенные Штаты без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу. Об этом в субботу, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что космонавт должен был лететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной 2023 года.

В «Роскосмосе» эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

В России астронавты из других стран обычно тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС. Российские же космонавты — в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом.

Ранее, 25 ноября 2021 года, сообщалось, что Россия и США готовят соглашение о возобновлении перекрестных полетов на МКС. Планируется, что полеты российских космонавтов на кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года.

В июне 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, глава NASA отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

23 января 2021 года кандидату на должность руководителя представительства NASA в России не дали дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг американских партнеров в отношении ряда российских дипломатов.