Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Хоккеист Капризов превзошел Буре по очкам в первых 90 матчах в НХЛ
Происшествия
Работу шахты «Комсомолец» в Кузбассе остановили из-за проблем с проветриванием
Мир
В США призвали исключить РФ из всех международных организаций
Мир
В Канаде переименуют названную в часть принца Эндрю школу
Общество
В Москве арестован подозреваемый в основании хакерской группы
Экономика
Цена биткоина снизилась до $35,44 тыс. впервые с июля 2021 года
Мир
Власти США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу
Общество
ПФР напомнил о праве многодетных матерей на досрочную пенсию
Культура
Выход фильма «Миссия невыполнима 7» перенесли еще на год из-за пандемии
Общество
МВД попросило полномочия на проведение проверок патронов
Сюжет:

Источник рассказал об отказе США выдать визу российскому космонавту

США отказали в визе российскому космонавту Чубу для тренировок в американском центре
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу. Об этом в субботу, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Эпоха возрождения: 2021 год стал прорывным для российского космоса
Какие проекты были осуществлены впервые в мире и какие возобновились после долгого перерыва

Отмечается, что космонавт должен был лететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Он входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной 2023 года.

В «Роскосмосе» эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

В России астронавты из других стран обычно тренируются в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС. Российские же космонавты — в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, где знакомятся с американским сегментом.

Ранее, 25 ноября 2021 года, сообщалось, что Россия и США готовят соглашение о возобновлении перекрестных полетов на МКС. Планируется, что полеты российских космонавтов на кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» начнутся не ранее осени 2022 года.

В июне 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. В свою очередь, глава NASA отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

23 января 2021 года кандидату на должность руководителя представительства NASA в России не дали дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг американских партнеров в отношении ряда российских дипломатов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022