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В офисе Зеленского опровергли информацию о прямых переговорах с ДНР и ЛНР

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Распространенная в СМИ информация о том, что в среду в Париже на переговорах советников лидеров стран «нормандской четверки» якобы пройдет согласование даты прямых переговоров украинских властей с представителями Донецкой и Луганской народных республик, не соответствует действительности. Об этом 26 января заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

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«Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» (предательство. — Ред.) на ровном месте», — цитирует его агентство «РБК-Украина».

По словам главы офиса Зеленского, на данный момент конкретной повестки дня встречи в нормандском формате на уровне советников нет. Украинская сторона планирует обсудить возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате, продолжил Ермак. Он напомнил, что утверждать любые документы имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи министров и советников носят лишь консультационный характер.

«Любые инсинуации или манипуляции — это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров», — подчеркнул руководитель офиса президента Украины.

Накануне Deutsche Welle со ссылкой на германское агентство DPA распространило информацию, что на переговорах советников лидеров «нормандской четверки» в Париже якобы хотят согласовать дату прямых переговоров представителей конфликта в Донбассе.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что 26 января собираются политические советники стран — участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина), представитель России Дмитрий Козак доведет до них позицию Кремля по ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли «отрезвить Украину» в Донбассе на уровне Совета Безопасности ООН, представитель Кремля отметил, что в ходе встречи у политических советников будет возможность обсудить положение на линии соприкосновения.

До этого, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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