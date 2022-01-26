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«Сбер» обогнал Ferrari по силе бренда в Global 500 2022

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«Сбер» занял первое место в Европе по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), согласно отчету Global 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance.

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Компания набрала 92,3 пункта из 100 возможных и получила наивысший рейтинг ААА+, обогнав Ferrari, занявшую второе место. За прошедший год банк увеличил свой показатель на 0,3 п.п., несмотря на пандемию коронавируса.

Как отметила исполнительный вице-президент Brand Finance Анастасия Куровская, высокие показатели маркетинговых КПЭ, широкая доступность и простота работы позволили бренду «Сбер» занять более высокое место, чем Ferrari.

В общемировом рейтинге «Сбер» также подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов «Сбер» занял шестое место, перед ним — WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи). При этом банк обогнал такие компании, как Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.

За год «Сбер» также значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 25 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в $12,8 млрд — на 36% больше, чем год назад. Это позволило «Сберу» занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира (в прошлом году банк находился на 181-м месте).

«Впечатляющий рост стоимости бренда Сбера на 36%, до $12,8 млрд, помог лидеру российского рынка подняться на 25 позиций в рейтинге стоимости бренда», — заявила Куровская.

В России «Сбер» сохраняет за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда.

«В 2020 году мы представили новый бренд «Сбер» и за прошедшие полтора года провели огромную работу по развитию нашей экосистемы, запустили сотни инновационных сервисов как в цифровом, так и в физическом мире, которые бесшовно помогают нашим клиентам, людям и компаниям, в самых разных жизненных ситуациях», — заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Он отметил, что «Сберу» доверяет уже 104 млн частных и 3 млн корпоративных клиентов.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в сфере оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.

В ноябре 2021 года «Сбер» впервые был признан лучшим розничным цифровым банком мира по итогам ежегодного исследования Global Finance. Кроме того, финансовая организация завоевала победу еще в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира».

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