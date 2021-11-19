«Сбер» впервые признали лучшим розничным цифровым банком в мире

«Сбер» впервые признан лучшим розничным цифровым банком мира по итогам ежегодного исследования Global Finance. Об этом сообщается в пятницу, 19 ноября, на сайте компании.

Кроме того, финансовая организация завоевала победу еще в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards). Так, «Сбер» выбран лучшим цифровым банком для частных и корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе, лучшим в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов, а также отмечен за лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов.

В пресс-релизе «Сбера» отмечается, что компании удалось достичь лидирующих позиций благодаря ее флагманским цифровым каналам. На сегодняшний день в них доступны практически все услуги банка для бизнеса и населения. Ежемесячная аудитория интернет-банка «СберБизнес» превышает 2,4 млн юрлиц, а у «СберБанк Онлайн» она превосходит 72 млн.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что Сбербанк сегодня — не просто банк, а экосистема, которая предлагает огромный выбор продуктов и сервисов.

«Мы стремимся не просто удовлетворять, но и предвосхищать потребности каждого клиента. И в этом нам помогает искусственный интеллект. Уже несколько лет «Сбер» активно внедряет его во все бизнес-процессы. А в прошлом году мы запустили еще и ESG-трансформацию: мы снижаем свой углеродный след, поддерживаем экологические проекты, развиваем инклюзивную среду, создаем решения в помощь врачам, педагогам и спасателям. Эта награда — еще одно подтверждение того, что мы на правильном пути», — подчеркнул Ведяхин.

Ранее «СберБизнес» дважды признавался лучшим цифровым банком для корпоративных клиентов по версии Global Finance — в 2018 и 2020 годах.

В августе издание Global Finance также представило рейтинг финансовых организаций, в котором «Сбер» возглавил список лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы для частных и корпоративных клиентов.