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«Сбер» назвали лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов

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«Сбер» возглавил список лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы для частных и корпоративных клиентов, составленный международным изданием Global Finance. Об этом сообщается в пресс-релизе финансовой организации в понедельник, 23 августа.

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Банк также победил еще в семи номинациях: его признали лучшим цифровым финансовым учреждением в Центральной и Восточной Европе по отдельным направлениям бизнеса. Так, в части работы с населением компания получила премию Global Finance за «Лучший дизайн сайта», «Лучший адаптивный сайт мобильного банкинга, «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах», «Лучшие открытые банковские API». В корпоративном секторе «Сбер» отметили в номинациях «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту», «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» и «Лучшие открытые банковские API».

В числе критериев, по которым аналитики оценивали участников списка, были сила стратегии для привлечения клиентов в «цифре», использование клиентами цифровых предложений банка, широта цифровой продуктовой линейки, наличие осязаемых преимуществ от внедрения цифровых инициатив, а также функциональность и дизайн сайтов и мобильных банковских приложений.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, комментируя достижение финансовой организации, подчеркнул, что «Сбер» провел «серьезную цифровую и технологическую трансформацию».

«Ее главными бенефициарами стали наши частные и корпоративные клиенты. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за доверие, которое они оказывают нашим цифровым сервисам, придавая смысл всему, что мы делаем. Поздравляю всю команду «Сбера» с высокой оценкой нашей работы», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года Сбербанк получил сразу семь наград ежегодной премии Retail Finance Awards. Его вновь признали лучшим розничным банком в России.

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