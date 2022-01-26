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Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы

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Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена к началу второго года его президентства снизился до 41%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Pew Research с 10 по 17 января и опубликованных во вторник, 25 января.

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В настоящее время только 41% взрослых американцев поддерживает работу Байдена. Отмечается, что динамика этого показателя продолжает снижаться. Так, в сентябре действия главы Белого дома поддерживали 44%, а в апреле — 59%.

В связи со стремительным распространением в США «Омикрон»-штамма коронавируса менее половины граждан (44%) теперь говорят, что они уверены в том, что президент справится с коронавирусом. Эта доля снизилась на 21% с марта (65%).

Поскольку вариант «Омикрон» продолжает распространяться по Соединенным Штатам, менее половины американцев (44%) теперь говорят, что они очень или в какой-то степени уверены в том, что Байден справится с коронавирусом; эта доля снизилась на 21 процентный пункт с марта (65%).

В опросе приняли участие 5128 американцев.

Как сообщала 20 января компания Morning Consult средний годовой рейтинг одобрения деятельности Байдена стал одним из самых низких за всю историю Соединенных Штатов и составил 49%. Аналогичный показатель был у Барака Обамы. Показатели ниже были только у двух президентов — у Рональда Рейгана в январе 1982 года (48%) и Дональда Трампа в январе 2018 года (38%). Рейтинги одобрения других президентов с 1954 года не опускались ниже 54%.

20 декабря 2021 года стало известно, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера.

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