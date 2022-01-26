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Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта

RT: депутат Крупник предложил ввести в городах России единые правила размещения граффити
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Единые правила размещения объектов уличного искусства в городах России могут решить проблему несанкционированных граффити, считает депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил свое предложение министру культуры Ольге Любимовой, сообщает 26 января канал RT.

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«Надо отметить, мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества. В данной связи прошу вас оценить идею о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах нашей страны», — говорится в тексте письма.

Крупник объяснил свои инициативу тем, что многие города борются с граффити и стрит-артом на зданиях, при этом среди образцов уличного искусства встречаются произведения, которые украшают город. Депутат отметил, что универсального рецепта для страны найти не удалось, поэтому поддержка Министерства культуры как федерального института, может помочь в испытании еще одного метода регулирования этой сферы.

Депутат заксобрания уверен, что единые правила помогут навести порядок в художественном оформлении населенных пунктов страны и вдохновят современных художников к публичному самовыражению.

В ноябре 2021 года коллега Крупника — депутат заксобрания Борис Вишневский готовил обращение к губернатору города об изменении правил благоустройства, считая, что «только так можно развязать этот узел». Причиной стала так называемая «Хармс-эпопея» с изображением известного писателя Даниила Хармса на фасаде дома № 11 по улице Маяковского, где он жил.

В октябре 2021 года спор произошел между сыном убитого певца Игоря Талькова и работниками городских коммунальных служб из-за портрета артиста в стиле граффити на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Последние утверждали, что изображение певца нанесено на стене трансформаторной подстанции не было согласовано.

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