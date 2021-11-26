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Ситуацию с граффити с Хармсом прокомментировали в администрации Петербурга

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«Хармс-эпопея» с изображением известного писателя на фасаде дома №11 по улице Маяковского в Петербурге, где жил он сам, продолжается. В администрации города прокомментировали ситуацию.

В конце октября Дзержинский районный суд постановил: фасад нужно привести в исходное — чистое — состояние, передает телеканал «78».

«В настоящее время решение о сохранении либо устранении роспись на фасаде МКД находится вне сферы компетенции исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. В случае обжалования вынесенного судебного решения администрация будет руководствоваться действующим законодательством», — отметили в Смольном.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский тем временем готовит обращение губернатору города об изменении правил благоустройства, считая, что «только так можно развязать этот узел».

Ранее в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте разгорелось противостояние между сыном убитого певца Игоря Талькова и работниками городских коммунальных служб из-за портрета артиста в стиле граффити. В «Ленэнерго» уточнили, что нанесение изображения на стену трансформаторной подстанции в сквере не было согласовано. В связи с этим на место прибыли работники, выполняющие распоряжение об устранении граффити. Однако сын певца Игорь Тальков – младший вступил с коммунальщиками в конфликт, угрожая покалечить их.

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