Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Армия
Силы Северного флота приступили к учениям в Арктике
Общество
МВД РФ предложило дактилоскопировать претендующих на статус беженца
Общество
В России до 2024 года будет открыто еще около 140 центров онкопомощи
Спорт
Боксер Шульский рассказал о стратегии боя с Т-34 Эльбаевым
Армия
МРК «Наро-Фоминск» отправят на Балтфлот
Культура
Певица Тарья Турунен рассказала, почему детям не стоит участвовать в шоу «Голос»

У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых сервисах Apple iCloud произошли сбои. Это не связано с перебоями в работе Интернета на уровне страны, сообщил в Twitter сервис мониторинга и кибербезопасности NetBlocks 26 января.

Связующее оно: для Apple могут открыть доступ к новым частотам в России
Что даст пользователям стандарт UWB в iPhone

Об этом же говорит страница состояния системы Apple: есть проблемы с резервным копированием iCloud, почтой iCloud, обновлением хранилища iCloud, iCloud.com, iMessage и игровым центром.

«Некоторые пользователи не могут войти на веб-сайт iCloud, а у других возникают проблемы с паролями для конкретных приложений или появляется сообщение о проблеме с подключением к серверам Apple ID», — говорится в сообщении портала MacRumors .

Сообщения о проблемах с iCloud поступают из разных стран, но пока неясно, затронула ли проблема всех пользователей Apple.

Весной прошлого года пользователи из США пожаловались на сбои в работе iTunes. Проблемы возникали с загрузкой данных и при входе в учетную запись. Также у американских пользователей возникали сложности с работой сервиса App Store.

В ноябре 2021 Apple заявила, что в новой версии операционной системы iOS позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти. новая функция, которая получила название Digital Legacy, даст право пользователю назначить до пяти человек, которые после его ухода из жизни получат доступ к аккаунту облачного хранилища iCloud.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022