У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе

В некоторых сервисах Apple iCloud произошли сбои. Это не связано с перебоями в работе Интернета на уровне страны, сообщил в Twitter сервис мониторинга и кибербезопасности NetBlocks 26 января.

Об этом же говорит страница состояния системы Apple: есть проблемы с резервным копированием iCloud, почтой iCloud, обновлением хранилища iCloud, iCloud.com, iMessage и игровым центром.

«Некоторые пользователи не могут войти на веб-сайт iCloud, а у других возникают проблемы с паролями для конкретных приложений или появляется сообщение о проблеме с подключением к серверам Apple ID», — говорится в сообщении портала MacRumors .

Сообщения о проблемах с iCloud поступают из разных стран, но пока неясно, затронула ли проблема всех пользователей Apple.

Весной прошлого года пользователи из США пожаловались на сбои в работе iTunes. Проблемы возникали с загрузкой данных и при входе в учетную запись. Также у американских пользователей возникали сложности с работой сервиса App Store.

В ноябре 2021 Apple заявила, что в новой версии операционной системы iOS позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти. новая функция, которая получила название Digital Legacy, даст право пользователю назначить до пяти человек, которые после его ухода из жизни получат доступ к аккаунту облачного хранилища iCloud.