Apple введет функцию передачи данных близким после смерти пользователя

Американская компания Apple в новой версии операционной системы iOS позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил портал The Verge.

По данным портала, новая функция, которая получила название Digital Legacy, даст право пользователю назначить до пяти человек, которые после его ухода из жизни получат доступ к аккаунту облачного хранилища iCloud.

Нововведение будет доступно для пользователей, которые обновят iOS своих мобильных гаджетов до версии 15.2, она в настоящее время проходит бета-тест. Для назначения тех, кто получит доступ к личным данным владельца гаджета после смерти, пользователю будет достаточно зайти в настройки и указать соответствующих людей из списка контактов.

После ухода из жизни Apple все равно потребует от указанных близких пользователя предъявить свидетельство о смерти, однако в целом процесс сильно упростится, так как в настоящее время доступ к личной информации умершего можно получить только по предписанию суда, заключили в издании.

Накануне сообщалось, что владельцы iPhone и iPad теперь могут привязать карту «Мир» к учетной записи Apple и оплачивать ею различные сервисы экосистемы — например, подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store.

Интеграция карт «Мир» в сервисы Apple началась весной 2021 года. Тогда российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению нацкарт к Apple Pay.