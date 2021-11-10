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Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

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Владельцы iPhone и iPad теперь могут подвязать карту «Мир» к учетной записи Apple и оплачивать ей различные сервисы экосистемы — например, подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store, узнали «Известия». Для этого в меню «способы платежа» нужно выбрать пункт «оплата картой». Раньше в этом пункте уточнялось, что можно использовать только Visa, Mastercard и American Express. В ноябре в меню также появились карты «Мир».

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О нововведении также говорится на сайте Apple. Среди возможных способов оплаты в учётной записи Apple ID по региону «Россия» появилось упоминание системы «Мир». Корреспонденту «Известий» удалось подвязать нацкарту к учетной записи на iPhone и в один клик оплатить подписку в Apple Music, а также купить приложение в App Store.

Интеграция карт «Мир» в сервисы Apple началась весной 2021 года. Тогда российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению нацкарт к Apple Pay. Сейчас сервис доступен клиентам отдельных банков, которые провели необходимые технические доработки.

Нацкарты оформляются работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. По данным ЦБ, их выпущено более 100 млн. «Мир» принимается на всей территории России и в ряде зарубежных стран — в том числе, в Турции, Вьетнаме, Армении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Яблочный атлас: Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

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