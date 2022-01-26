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Компьютеры на российских процессорах появятся в магазинах

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В первом полугодии 2022-го российский производитель iRU планирует начать поставки в розницу персональных компьютеров (ПК) с отечественным процессором «Байкал-М». Об этом «Известиям» сообщил технический директор iRU Дмитрий Анциферов. Модель на «Байкале», сопоставимая по характеристикам с HP или Lenovo, будет стоить на 15–20% дороже, поэтому на первых порах продажи будут невелики, отметил он.

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Опыт розничных продаж компьютеров, которые по установленным государством критериям считаются российской продукцией, у iRU уже есть. В конце 2021 года компания реализовала в «Ситилинке» несколько сотен ПК «Агат» и «Опал» с процессорами Intel, но использующие российскую оперативную память, материнские платы и накопители.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в рознице пока реально продать единицы, может быть, десятки компьютеров на российских процессорах: массового потребителя оттолкнет то, что эти устройства дороже ПК на иностранных процессорах. Но через 10 лет, если отечественные чипы докажут конкурентоспособность и цены на них снизятся, можно будет говорить о сотнях тысяч оборудованных ими компьютеров в год, считает эксперт.

У ПК на отечественных чипах есть перспективы в свете непрекращающегося дефицита комплектующих на мировом рынке, связанного с пандемией, и кризиса на рынке грузоперевозок, полагают в iRU.

«Россия в этой ситуации страдает больше других: зарубежные вендоры стремятся перенаправлять поставки на другие рынки, в первую очередь в Китай и США. Естественно, что компьютеры на базе отечественных комплектующих будут направляться в первую очередь на рынок РФ», — отметил Денис Анциферов.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поднять «Байкал»: в рознице появятся компьютеры с российскими чипами

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