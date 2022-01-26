Зальные танцы: сборная России досрочно вышла из группы на Евро

В матче второго тура группового турнира чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сборная России 25 января одержала победу над командой Хорватии (4:0). Дубль сделал Артем Антошкин, по разу отличились Паулиньо и Иван Чишкала. Россия набрала шесть очков и лидирует в группе С. Команда обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. У Хорватии три очка и вторая позиция. Соперник россиян по 1/4 финала станет известен позднее.

Теряем двух бразильцев

Матч с Хорватией для России получился крайне удачным. Со второй минуты мы играли с численным преимуществом после удаления Ведрана Матошевича за фол на Робиньо, а к перерыву вели со счетом 3:0 — голы на счету Артема Антошкина, Паулиньо и Ивана Чишкалы. Во втором тайме подопечные Сергея Скоровича играли в энергосберегательной манере, имели большое игровое и территориальное преимущество и спокойно довели дело до крупной победы. Второй мяч забил Антошкин, на счету которого уже пять голов на турнире. Россиянин — пока что лучший бомбардир Евро. А Россия — лидер турнира по забитым мячам (11). В первом матче группового этапа нам удалось разгромить Словакию (7:1). Таким образом, у сборной России первое место в группе и выход в плей-офф.

— Переломный момент настал уже в самом начале, когда у хорватов был удален игрок, а мы быстро реализовали численное преимущество и повели в счете, — подчеркнул в беседе с «Известиями» капитан сборной России Сергей Абрамов. — Хорватия становится совсем другой командой, если им необходимо отыгрываться. Мы сумели забить второй, а потом и третий мяч, после чего стали действовать по счету. Мы досконально изучили соперника, было много теоретических занятий. Подошли к игре во всеоружии.

Увы, есть и печальные новости. До конца турнира сборная России не сможет рассчитывать на двух своих лидеров. Еще перед игрой стало известно, что нападающий россиянин Эдер Лима пропустит оставшиеся матчи чемпионата Европы из-за травмы. Вместо него в состав заявлен Андрей Афанасьев. А в матче с хорватами серьезное повреждение получил другой натурализованный бразилец Робиньо. 38-летний нападающий травмировал голеностоп в самом начале встречи и смог покинуть площадку только с помощью партнеров и врача команды.

— Состояние Робиньо? Надо провести детальное обследование, и тогда будет полное понимание, — подчеркнул на пресс-конференции Сергей Скорович.

Попасть на Грузию

Победитель группы С по жребию сыграет со второй командой группы D, где по три очка набрали Испания и Грузия. Испанцам 26 января предстоит встреча с Азербайджаном, а Грузии — с Боснией. Испанцы традиционно считаются фаворитами турнира, поэтому вряд ли уступят первое место в группе. Вероятный соперник России в четвертьфинале — Грузия. А вот уже с полуфинала стоит ждать кого-то из топ-команд Евро — Португалию или Казахстан. Если испанцы вдруг не оступятся на групповом этапе, с ними Россия в лучшем случает встретится только в финале Евро.

Возможен и сложный, даже нервный для организаторов расклад с выходом в полуфинале на Украину, которая идет на втором месте в своей группе. Да, теоретически такой матч возможен, хотя для этого украинцам нужно удержаться на втором месте. При этом турнир не подразумевает дополнительной жеребьевки, поэтому как поступят организаторы, в случае если Россия выйдет на Украину в полуфинале, пока не очень понятно. Еще в ходе жеребьевки групп сборная России попала в один квартет с украинцами, но затем УЕФА развел команды по разным группам. Впервые в истории чемпионатов Европы по мини-футболу в турнире участвует 16 команд, поэтому сетка короче, чем раньше.

В заключительном матче группового этапа 29 января российская команда сыграет с Польшей, и там тоже нельзя расслабляться. Россияне обеспечили себе выход в плей-офф, но пока не гарантировали первое место, и, чтобы получить лучший расклад по сопернику в четвертьфинале, нужно непременно побеждать поляков.