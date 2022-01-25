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В ООН назвали ограничения на поездки из-за COVID-19 контрпродуктивными

ЮНВТО: введенные в странах ограничения на поездки из-за «Омикрона» неэффективны
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Введенные в странах ограничения на поездки из-за нового «Омикрон»-штамма коронавируса неэффективны. Об этом во вторник, 25 января, сообщили во Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН.

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В ЮНВТО призывают ослабить или вообще снять эти ограничения. Они аргументировали это тем, что вскоре такие меры могут нанести странам экономический и социальный ущерб.

В организации отметили, что тестирование, карантин и вакцинация должны быть основаны на «оценке рисков» и не должны обременять путешественников вынужденными финансовыми тратами в соответствии со статьей 40 международных медико-санитарных правил.

«Когда речь идет о прекращении распространения новых вариантов вируса, общие ограничения на поездки просто контрпродуктивны. На самом деле, ограничивая туризм, эти ограничения приносят больше вреда, чем пользы», — сообщил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Такое же мнение выразили 19 января и эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они отметили, что ситуация с «Омикрон»-штаммом показала, что варианты коронавируса распространяются, даже несмотря на ограничения.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

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