Ассоциация производителей пива назвала МРЦ избыточной мерой с негативным эффектом

В Ассоциации производителей пива (АПП, в которую входят крупнейшие российские производители — «Балтика», HEINEKEN и AB InBev Efes) считают, что вводить минимальную розничную цену на пиво в стране преждевременно. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор организации Вячеслав Мамонтов.

«Мы рады, что в Минфине, Минпромторге, Минздраве, ФАС, а также ЕАЭК разделяют нашу точку зрения и считают, что вводить МРЦ для пивоваренной продукции преждевременно: последствия такого неоднозначного шага могут дестабилизировать ситуацию на рынке. Эту позицию представители федеральных органов исполнительной власти озвучили сегодня на совещании по данной теме в Совете Федерации», — сказал собеседник издания.

По его словам, минимальная розничная цена МРЦ для пива — это «избыточная мера, которая несет негативный эффект как для государства, так и конечного потребителя и легального бизнеса».

«Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на 5-10%, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения. Падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит 8-10%. В конечном счете это приведет к сокращению рабочих мест в пивоваренной отрасли на 5 тыс. человек и примерно на 50 тыс. человек в смежных отраслях (сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услугу, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и др.). Ударит МРЦ и по розничной торговле — возможности которой по предоставлению скидок покупателям будут ограничены. В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке», — считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива.

Мамонтов отмечает, что при этом необходимости для введения МРЦ, нет, так как рынок пива — высококонкурентный.

«Цена на пиво формируется органическим путем производителями и сетями, которые ориентируются на запросы потребителей. Искусственная настройка нарушит работающую рыночную систему. По данным агентства Nielsen, средняя цена за литр пива за период январь-сентябрь 2021 г. составила 101 руб. (у трех крупнейших российских компаний-производителей пива - 97,9 руб.), что нельзя назвать чрезмерно низким показателем и проявлением демпинга. Мы видим в этом шаге попытку отдельных участников рынка искусственно ограничить конкуренцию, которую они иначе проигрывают», — считает представитель производителей пива.

Он подчеркивает, что минимальная цена не только не является инструментом для борьбы с нелегальной продукцией. Более того, введение МРЦ на фоне роста инфляции и снижающихся темпов роста доходов населения приведет к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, что подтолкнет их к переходу в нелегальный сегмент и усилит социальную напряженность. По оценке ВШЭ, сейчас рынок неучтенного производства пива составляет 5-7% от общего рынка.

«Производители неучтенной продукции лишь повысят уровень своей рентабельности за счет более высоких цен реализации и станут еще более конкурентными по сравнению с добросовестными производителями», — отмечает он.

Целесообразность введения минимальной розничной цены на пиво прорабатывается Минфином и профильными ведомствами уже в течение нескольких лет, однако пока окончательное решение по этому вопросу не принято. В ходе совещания 25 января Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Росалкогольрегулирование высказались о том, что считают преждевременным вводить минимальную розничную цену на пиво в России.

При этом, надо отметить, что Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции выступает за введение минимальной розничной цены на пиво в стране. Об этом в ходе совещания в Совете Федерации, на котором рассматривался вопрос о введении минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию сообщил председатель совета союза Даниил Бриман.

«Преимущества использования МРЦ. Почему мы настаиваем на этом механизме? Потому что это уже проверило себя на рынках водки и шампанских вин, то есть положительный опыт и эффект, достигнутый в администрировании контроля», — сказал он.

Бриман также отметил, что введение минимальной розничной цен не повлечет дополнительных затрат со стороны производителей и государственных органов власти. В связи с этим инструмент можно внедрить в течение несколько месяцев и просто контролировать. Вместе с тем, по мнению Бримана, это простимулирует повышение качества продукции, а также поспособствует исчезновению из магазинов пива, стоимость которого ниже стоимости воды.

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, СПР выступает за введение минимальной розничной цены, так как там полагают, что крупные производители намеренно занижают цену. В союз же входят средние и мелкие производители пива.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В течение нескольких лет рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин. Ранее Минфин предложил с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Минимальную розничную цену на бренди предлагается повысить с 324 до 348 рублей.