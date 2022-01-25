Эксперт оценил последствия введения минимальной цены на пиво

При внедрении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в первую очередь пострадает потребитель, который столкнется со значимым ростом цен. Об этом сообщил «Известиям» директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев, комментируя соответствующую инициативу.

При этом в случае введения данной меры вырастут цены не только на пиво, но и на другие товары. Сейчас гибкая ценовая политика дает розничным сетям возможность компенсировать часть затрат на сдерживание цен на социально значимые товары через пивоваренный сектор, но после введения МРЦ этот механизм потеряет работоспособность, указал эксперт.

По его словам, немаловажным фактором также является возможность проведения промоакций, что особенно актуально в условиях снижающихся реальных доходов населения и прогрессирующей инфляции.

«В случае введения МРЦ реализация продукции со скидками в нынешнем объеме станет невозможной, что повлияет как на объемы продаж и уровень налоговых отчислений, сократив их до 10%, так и на потребителя, который заинтересован в приобретении качественной продукции по сниженной цене и старается экономить на фоне непростой экономической ситуации», — отметил Дурдыев 25 января.

Как предположил специалист, дальнейший рост цен на пиво приведет к тому, что потребитель будет вынужден переключиться на более доступный по цене крепкий алкоголь, в том числе суррогатный. Уже сейчас пивная категория конкурирует с нелегальным крепким алкоголем, и дальнейшее увеличение цен на качественную пивоваренную продукцию ответственных производителей будет способствовать дальнейшей алкоголизации населения, убежден он.

Также собеседник «Известий» указал на то, что сложившаяся за последние годы рыночная ситуация имеет благоприятный эффект для малых и средних пивоваров. Так, за последние пять лет их доля увеличилась на 30% и продолжает расти.

«Введение МРЦ для пивоваренной продукции на российском рынке представляется избыточной и необоснованной мерой, которая в первую очередь приведет к росту цен для потребителей, будет стимулировать падение легального производства и розничных продаж, станет дополнительной нагрузкой на добросовестный бизнес, что в итоге приведет к сокращению численности рабочих мест, налоговых отчислений и снижению покупательной способности», — резюмировал эксперт.

В этот же день Минпромторг России выступил против установления МРЦ на пиво, пояснив, что действенность этой меры вызывает сомнения. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили «Известиям», что введение МРЦ на пиво в комплексе с повышением акциза в 2022 году может привести к увеличению розничных цен на пиво и пивные напитки.

Введение МРЦ лоббирует Союз российских пивоваров (СРП) — организация объединяет более 100 предприятий. В августе 2021 года союз предлагал установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за 1 л, разливного пива — 85 рублей за 1 л. СМИ со ссылкой на источники тогда сообщали, что пока ФАС воспринял инициативу скептически. Ведомство запросило у пивоваренных компаний информацию о формировании цен и собиралось изучить, есть ли на рынке признаки демпинга.