Минпромторг усомнился в необходимости минимальной цены на пиво

Минпромторг России выступил против установления минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, объяснив это тем, что действенность этой меры вызывает сомнения. Об этом заявил Никита Кузнецов, глава департамента развития внутренней торговли ведомства, выступая на круглом столе в Совете Федерации по этому вопросу во вторник, 25 января.

По его словам, что касается крепкого алкоголя, где МРЦ установлена, то можно по-разному оценивать этот инструмент. Сейчас сложилась достаточно непростая ценовая ситуация на потребительском рынке, не следует совершать действия, которые могут ее ухудшить, пояснил Кузнецов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили «Известиям», что введение МРЦ на пиво в комплексе с повышением акциза в 2022 году может привести к увеличению розничных цен на пиво и пивные напитки.

Рост стоимости в текущих экономических условиях приведет к снижению покупательной способности потребителей, а также может создать предпосылки к переориентированию спроса в пользу крепкого алкоголя, подчеркнули в ФАС.

Там добавили, что проведенный антимонопольным ведомством анализ состояния конкуренции на оптовых рынках алкоголя в России в 2019–2020 годах показал, что рынок является конкурентным, с большим количеством хозяйствующих субъектов, число которых на рынке продолжает увеличиваться.

«Введение МРЦ на таком рынке представляется избыточной мерой регулирования. В этой связи введение минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию ФАС России считает нецелесообразным», — заключили антимонопольщики.

Регулирование Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пока не позволяет странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) устанавливать МРЦ, поэтому рассматривать такой вопрос в России преждевременно, сказала «Известиям» представитель Минфина РФ Ольга Малинкина. По ее словам, сначала нужно внести необходимые корректировки в законодательство союза, позволить странам устанавливать минимальные цены в рознице на напитки крепостью менее 28%, пиво в том числе, на что потребуется время.

Формализованные поправки уже находятся в ЕЭК, напомнила она.

Минэкономразвития выступает за борьбу с нелегальным рынком, сказал «Известиям» представитель ведомства. Но каким образом МРЦ должно влияет на сокращение нелегального сегмента, пока неясно. Хотя цены при установлении минимума на пиво низкого сегмента повысятся, предположил собеседник «Известий».

Для снижении потребления алкоголя ценовые меры являются одними из самых эффективных, подчеркнул представитель Минздрава. Россия — одна из первых стран, которая ввела МРЦ на крепкий алкоголь. Но при введении минимальной цены на пиво возникают риски перетока продукции из других стран ЕАЭС. Для их сокращения можно рассмотреть установление минимума на пиво с высоким содержанием спирта, отметил он.

Введение МРЦ лоббирует Союз российских пивоваров (СРП) — организация объединяет более 100 предприятий. В августе 2021 года союз предлагал установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за 1 л, разливного пива — 85 рублей за 1 л. СМИ со ссылкой на источники тогда сообщали, что пока ФАС относился к инициативе скептически. ФАС запрашивала у пивоваренных компаний информацию о формировании цен и собиралась изучить, есть ли на рынке признаки демпинга.

В апреле организация «Общественная потребительская инициатива» заявила, что более 53% пива на российских прилавках не соответствует обязательным требованиям к потребительской информации. В ходе исследования проверили более 106 наименований пивоваренной продукции по всей России. Самое частое нарушение — 24% — отсутствие на маркировке сведений о государственных стандартах, требованиям которых должен соответствовать алкоголь.

В марте Минфин подготовил доработанный проект решения о внесении изменений в технический регламент ЕАЭС)«О безопасности алкогольной продукции», который ужесточает требования к составу пива в странах альянса.