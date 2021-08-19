В ФАС проанализируют ценообразование на рынке пива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у пивоваренных компаний информацию о формировании цен и планирует изучить, есть ли на рынке признаки демпинга. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли в четверг, 19 августа.

Собеседники издания допустили, что ведомство собирает сведения для того, чтобы определиться с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

Введение МРЦ лоббирует Союз российских пивоваров (СРП) — организация объединяет более 100 предприятий. Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за 1 л, разливного пива — 85 рублей за 1 л. Источники газеты рассказали, что пока ФАС относился к инициативе скептически.

Председатель совета СРП Даниил Бриман заявил, что запросы на предоставление информации о формировании цен от ФАС получили десятки предприятий разного уровня. По его словам, в продаже можно найти пиво, слишком дешевое для того, чтобы его стоимость покрывала затраты. Союз оценивал обязательные расходы при производстве в 30 рублей за литр, а сейчас себестоимость растет, и в такой ситуации демпинг вредит отрасли, пояснил он.

Председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин отметил, что проблема демпинга существует и ее может решить введение МРЦ. Президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин считает, что МРЦ также поможет бороться с нелегальным пивом, конкурировать с которым зачастую невозможно. Но госрегулирование может привести к установке слишком высокого уровня цен, что негативно скажется на продажах, добавил он. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз указал, что альтернативой может стать запрет на промо в категории.

В ФАС заявили изданию, что в рамках исследования конкуренции на оптовых рынках алкоголя получали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга со стороны крупных компаний. Однако выводы делать еще рано, анализ информации продолжается. Результаты работы пообещали представить в сентябре.

В апреле организация «Общественная потребительская инициатива» сообщила, что более 53% пива на российских прилавках не соответствует обязательным требованиям к потребительской информации. В ходе исследования проверили более 106 наименований пивоваренной продукции по всей России.

Самое частое нарушение — 24% — отсутствие на маркировке сведений о государственных стандартах, требованиям которых должна соответствовать алкогольная продукция. Далее идут отсутствие сведений о содержании этилового спирта в 100 мл продукции (17%), сведений об энергетической ценности в джоулях (9%).

В марте Минфин России подготовил доработанный проект решения о внесении изменений в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции», который ужесточает требования к составу пива в странах альянса.