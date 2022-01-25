Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Социальная сеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения требований закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Статус: исполнено», — указано на сайте ведомства.

Соответствующий закон был принят прошлым летом и вступил в силу с 1 января. Согласно документу, зарубежные фирмы обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если их сайты в сутки посещает больше 500 тыс. человек.

Компаниям, которые откажутся выполнять все требования, могут запретить распространять рекламу о сайте или на нем самом, получать платежи в свой адрес, попадание в поисковую выдачу и частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.

В список вошли 13 иностранных компаний: это социальные сети Meta, Twitter, TikTok, Likee, Pinterest, мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Discord, сервисы видеоконференций и трансляций Zoom, Twitch, сервисы Apple и Google, включая YouTube, а также стриминговый аудиосервис Spotify.