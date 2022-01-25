Meta заявила о создании суперкомпьютера на основе искусственного интеллекта

Американская компания Meta (ранее — Facebook) объявила о создании суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC), работающего на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В компании пообещали, что после доработки суперкомпьютер станет самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.

«RSC поможет исследователям искусственного интеллекта Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, аудио, изображения, видео и многое другое», — отмечается в сообщении.

Разработчики отметили, что Meta RSC поможет в создании технологий для создания метавселенной.

«С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели, использующие мультимодальные сигналы, чтобы определять, являются ли действие, звук или изображение вредными или безопасными», — указали разработчики оборудования.

Facebook изменила название на Meta в октябре 2021 года. Отмечалось, что новое название — это продолжение выбранной концепции «метавселенной», которая будет объединять спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности.

В декабре стало известно, что Meta Platforms Inc, которая является владельцем соцсети Facebook, через компанию Beige Key LLC купила активы под торговой маркой американского регионального банка Meta Financial Group (CASH.O) за $60 млн наличными.

Указывалось, что Meta Financia, помимо предложения продуктов, включая потребительские сбережения, ссуды и кредитные карты, коммерческое кредитование через свою дочернюю компанию MetaBank, сотрудничает с государственными учреждениями и финансовыми технологическими компаниями.