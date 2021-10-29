Цукерберг объявил об изменении названия компании Facebook на Meta

Компания Facebook с 28 октября сменила название на Meta. Об этом сообщил в четверг глава компании Марк Цукерберг на онлайн-презентации, передает телеканал «Известия».

Миллиардер также рассказал о метавселенной социальной сети. Разработчики соединили реальную жизнь с виртуальной реальностью. По словам Цукерберга, в Meta можно общаться, работать, играть.

Появились категории, которые не связывали ранее с телефонами. Метавселенная будет преемником мобильного интернета. Чувство присутствия перестанет

зависеть от расстояния. В ролике Цукерберг общается в том числе с аватарами друзей.

В презентации глава компании анонсировал появление виртуального магазина Horizon. Виртуальную реальность добавят в звонки Facebook Messenger.

При сообщении о новом бренде акции Facebook выросли на 3%.

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