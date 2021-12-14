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Meta приобрела товарный знак одноименного американского банка за $60 млн

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Meta Platforms Inc, которая является владельцем социальной сети Facebook, через компанию Beige Key LLC приобрела активы под торговой маркой американского регионального банка Meta Financial Group (CASH.O) за $60 млн наличными. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой представителя компании.

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«Beige Key является аффилированным лицом нашей компании, и мы приобрели эти активы под торговой маркой», — отметил представитель Meta Platforms.

Представитель банка также подтвердил участие Meta Platforms.

Meta Financial помимо предложения продуктов, включая потребительские сбережения, ссуды и кредитные карты, а также коммерческое кредитование через свою дочернюю компанию MetaBank, сотрудничает с государственными учреждениями и финансовыми технологическими компаниями.

Сделка подчеркивает, насколько ценным стало имя Meta для технологического гиганта.

28 октября основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. Он заявил, что намерен развивать виртуальную реальность в рамках своей концепции метавселенной.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман в беседе с «Известиями» пояснил, что смена названия необходима компании, так как она желает позиционировать себя не как группу социальных сетей, а как виртуальное пространство. Последнее, по мнению руководства Meta, станет следующим шагом в развитии интернета, отметил эксперт.

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