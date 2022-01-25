Эксперты раскрыли причину сбоев банковских приложений в России в 2021 году

Эксперты раскрыли причину сбоев банковских приложений в России в 2021 году 2022-01-25 17:54:07"> 2022-01-25 17:54:07 2022-01-25 17:54:07 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

В StormWall назвали DDoS-атаки причиной сбоев банковских приложений в России в 2021 году

25 января 2022, 18:04 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев