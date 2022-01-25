Эксперты раскрыли причину сбоев банковских приложений в России в 2021 году
Хакеры регулярно проводили мощные DDoS-атаки на российские банки в течение всего прошлого года. В результате отмечались сбои в работе кредитных организаций и их приложений, сообщили в компании StormWall.
«Новыми инструментами для организации DDoS-атак стали улучшенные ботнеты. С их помощью злоумышленники смогли проводить атаки мощностью до 1.2 Тбит/с», — сказал во вторник «Газете.Ru» представитель компании.
Проанализировав показатели DDoS-атак, эксперты выявили, что чаще всего атакам подвергался именно финансовый сектор — порядка 43% от всех атак. По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 84%.
Сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров отметил, что киберпреступники стали более изобретательными. В частности, они научились объединять ботнеты, что делает атаку еще более разрушительной.
В первой половине декабря специалисты компании StormWall зафиксировали шквал DDoS-атак мощностью более 1 Тбит/с, длящихся в течение нескольких суток. В основном хакеры атаковали компании развлекательного сектора, онлайн-ритейл, издательские дома и финтех-сферу, особенно криптосервисы.
На прошлой неделе крупной кибератаке подвергся Международный комитет Красного Креста (МККК). В организации 19 января заявили, что киберпреступниками могли быть похищены конфиденциальные сведения о 515 тыс. человек, которые поступили ранее из не менее чем 60 национальных обществ «Красного Креста» и «Красного Полумесяца».