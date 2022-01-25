Кириенко дал старт второму сезону конкурса для студентов «Твой Ход»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во вторник, 25 января, открыл всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 2022 года.

По его словам, данный конкурс — это возможность в студенческие годы обратить на себя внимание работодателей, получить хорошую возможность практики и трудоустройства, найти новых друзей и единомышленников.

«В этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, и пусть они будут наполнены возможностью самореализации», — заявил Кириенко.

Он добавил, что в этом году участники конкурса смогут выиграть 1 млн рублей. Эту сумму можно потратить на обучение, научные разработки или улучшение жилищных условий. Кроме того, многих участников ждут стажировки в крупных компаниях страны.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уточнил, что «Твой Ход» — это активный шаг вперед для студенческой молодежи.

«В дальнейшем мы хотим организовывать конкурсы между вузами, чтобы понимать, как на их базе помогают реализоваться студентам», — рассказал Фальков.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, а также автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

28 декабря Кириенко рассказал, что целью конкурса управленцев «Лидеры России» является создание возможностей для наставничества и дополнительного образования. Отмечается, что конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей».