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Кириенко дал старт второму сезону конкурса для студентов «Твой Ход»

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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во вторник, 25 января, открыл всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 2022 года.

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По его словам, данный конкурс — это возможность в студенческие годы обратить на себя внимание работодателей, получить хорошую возможность практики и трудоустройства, найти новых друзей и единомышленников.

«В этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, и пусть они будут наполнены возможностью самореализации», — заявил Кириенко.

Он добавил, что в этом году участники конкурса смогут выиграть 1 млн рублей. Эту сумму можно потратить на обучение, научные разработки или улучшение жилищных условий. Кроме того, многих участников ждут стажировки в крупных компаниях страны.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уточнил, что «Твой Ход» — это активный шаг вперед для студенческой молодежи.

«В дальнейшем мы хотим организовывать конкурсы между вузами, чтобы понимать, как на их базе помогают реализоваться студентам», — рассказал Фальков.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, а также автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

28 декабря Кириенко рассказал, что целью конкурса управленцев «Лидеры России» является создание возможностей для наставничества и дополнительного образования. Отмечается, что конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей».

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