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Сергей Кириенко назвал основные цели конкурса «Лидеры России»

Кириенко: целью конкурса «Лидеры России» является создание возможностей для наставничества и образования
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Целью конкурса управленцев «Лидеры России» является создание возможностей для наставничества и дополнительного образования. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания Наблюдательного совета конкурса.

«У нас никогда конкурс не был про назначения. Он всегда был про возможности. У нас не предполагалось автоматического назначения победителей конкурса. Это скорее вопрос получения дополнительного обучения, обратной связи, наставничества», — отметил Кириенко.

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Ранее в этот день Наблюдательный совет конкурса обсудил проведение суперфинала в 2022 году, а также подвел итоги финалов треков и региональных финалов.

Главная миссия конкурса — «создание условий для развития, созидания, самосовершенствования», отметил первый замглавы администрации президента.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». 30 июля российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей», в ходе которой высоко оценил деятельность платформы.

Как напомнил глава государства, площадка создавалась в 2018 году «для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей».

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