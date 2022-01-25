Аналитик оценил идею создания системы блокировки подменных номеров телефонов

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов во вторник, 25 января, рассказал «Известиям», как мошенники используют технологию подмены номеров и для чего она нужна. Кроме того, он оценил идею создания системы блокировки подменных номеров.

Ранее во вторник стало известно, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) намерен создать технологию, которая позволит сделать невозможным использование подменных номеров.

Отмечалось, что контракт стоимостью 8,2 млн рублей был заключен 29 декабря прошлого года.

По словам Ульянова, некоторые операторы намеренно не запрещают подмену номеров с целью заработать, так как услуга является достаточно востребованной не только среди мошенников, но и среди легального круга использования.

«Вопрос актуальный для крупных компаний, где большое количество в целом зарегистрированных номеров, но нет возможности выводить через один, например там удаленные локации и невозможно провести через какой-нибудь один по IP-телефонии. <...> Поэтому это не только мошенники используют, сразу стоит этот момент отметить, но в целом вещь такая достаточно востребованная, поэтому люди готовы платить за это, поэтому и операторам как бы нет особого смысла исключать его», — подчеркнул Ульянов.

Эксперт объяснил, что в большинстве своем мошенники используют уже готовый сервис.

При этом Ульянов отмечает, что сама по себе подмена номера — не самая главная проблема. Гораздо важнее бороться с утечками информации, которые происходят внутри организаций, банков и госструктур.

Ранее, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке звонков и СМС-сообщений из-за границы по подменным номерам. Документ закрепляет в законе «О связи» (126-ФЗ) обязанность операторов блокировать соответствующие звонки и СМС.

Так, оператор связи должен прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не клиент российского оператора, находящийся за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. Операторы должны будут подключиться к созданной радиочастотной службой Роскомнадзора системе и обмениваться информацией в порядке, который определит правительство.

Положения закона вступили в силу 1 декабря 2021 года за исключением ряда норм. С 1 мая 2022 года операторы должны будут при установке соединения передавать друг другу номера и уникальные коды абонентов в неизменном виде. Ведомство планирует создать радиочастотную службу системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи 1 января 2023 года.