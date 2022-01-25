В России разработают систему блокировки подменных номеров телефонов

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) намерен создать технологию, которая позволит сделать невозможным использование подменных номеров. Об этом во вторник, 25 января, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Отмечается, что контракт стоимостью 8,2 млн рублей заключен 29 декабря прошлого года. Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и информация о победителе не опубликованы. Как подчеркнул в беседе с изданием представитель ГРЧЦ, указанное исследование необходимо для определения принципов взаимодействия операторов связи. При этом опрошенные изданием операторы утверждают, что давно используют свои собственные решения для блокировки подозрительных звонков.

«Проблема в том, что есть небольшие операторы связи, которые намеренно не запрещают подмену номеров или даже предоставляют такие услуги», — уточнил источник «Ъ» на рынке и подчеркнул: если звонок идет через оператора, антифрод-системе сложнее его заблокировать.

По данным МВД, за 11 месяцев 2021 года телефонные злоумышленники похитили у россиян около 45 млрд рублей. При этом мошенники использовали методы социальной инженерии: представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, а затем уговаривали граждан перевести деньги на якобы защищенные счета.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров.

Ранее, 2 июля, российский лидер подписал закон о блокировке звонков и СМС-сообщений из-за границы по подменным номерам. Документ закрепляет в законе «О связи» (126-ФЗ) обязанность операторов блокировать соответствующие звонки и СМС.

Так, оператор связи должен прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не клиент российского оператора, находящийся за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. Операторы должны будут подключиться к созданной радиочастотной службой Роскомнадзора системе и обмениваться с информацией в порядке, который определит правительство.

Положения закона вступили в силу 1 декабря 2021 года за исключением ряда норм. С 1 мая 2022 года операторы должны будут при установке соединения передавать друг другу номера и уникальные коды абонентов в неизменном виде. Ведомство планирует создать радиочастотную службу системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи 1 января 2023 года.