Адвокаты Алека Болдуина заявили об отсутствии вины актера за несчастный случай

Адвокаты актера Алека Болдуина заявили, что иск, связанный со стрельбой на съемочной площадке, должен быть отклонен, так как это был несчастный случай на рабочем месте. Об этом сообщает издание Variety.

21 октября 2021 года Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.



Защита Болдуина предоставила документ, в котором изложила юридические аргументы в пользу Болдуина. Согласно приведенным фактам, Болдуин не несет ответственности за инцидент. Адвокаты считают, что все издержки должна нести страховая компания.



По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, главной задачей обвинения является доказать наличие мотива или желания в совершении преступления, в том числе причинения смерти, исходившее от Алека Болдуина.

«В данной ситуации я понимаю прекрасно сторону защиты, так как Алек Болдуин вообще в этой части никак не отвечал за состояние реквизита и никак не должен был отвечать за него, потому что это в его компетенцию никак не входило. И, естественно, тот, кто будет обвинять его в причинении смерти, должен будет доказать в суде — а какой был мотив на совершение этих действий? Что он должен был сделать или чего не сделать для того, чтобы исключить возникновение этого печального сценария?» — сказал Горбунов в беседе с «Известиями».

2 декабря Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. По его словам, Хатчинс показывала, как следует направлять оружие, сам эпизод многократно репетировали, но никогда не требовалось нажатия на спусковой крючок.

17 декабря суд в округе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико выдал полиции ордер на изучение информации с телефона актера. Правоохранители надеются найти в телефоне актера улики, которые помогут расследованию.