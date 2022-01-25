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В автоконцерне Stellantis рассказали о новинках для российского рынка

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Автоконцерн Stellantis, в который входит 14 автомобильных брендов, выведет в 2022 году на российский рынок несколько новинок.

Ошибка или жертва дизайнеров: «Минтранс» изучил французский кроссовер
Что предложит покупателям кроссовер Citroen C3 Aircross помимо яркой внешности

Как сообщает 25 января корреспондент «Известий», компания Citroen в текущем году представит в России обновленный кроссовер C5 Aircross. Автомобиль получил новый дизайн передней части. Кроме того, у модели появились трехмерные задние фонари и новые 18-дюймовые колесные диски с алмазной шлифовкой. В салоне появился новый 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и модернизированная центральная консоль.

Кроме того, у дилеров появится новый Citroen C4. Внешне автомобиль отличается черными накладками на арках, бамперах и порогах, а также широким спойлером на задней двери. Кроме того, у модели высокий дорожный просвет.

Также у дилеров Opel должен появиться обновленный кроссовер Grandland. Автомобиль получил фирменный элемент оформления передней части Opel Vizor: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel.

На модель устанавливаются адаптивные фары IntelliLux LED, состоящие из 168 светодиодных элементов, по 84 в каждой фаре. Они способны подсвечивать повороты, а также автоматически отсекать световой поток, способный ослепить водителя встречной машины.

Еще одна новинка — Opel Astra. В основе автомобиля нового поколения лежит глобальная модульная платформа EMP2 (Efficient Modular Platform2), на которой также базируются модели Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Хетчбэк оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 и 130 л.с., а также 130-сильным дизельным агрегатом объемом 1,5 л. Кроме того, автомобиль получил две гибридные модификации.

Кроме того, компания Jeep весной этого года планирует вывести на российский рынок новый кроссовер Compass, а летом — специальную версию внедорожника Wrangler.

19 мая сообщалось, что Opel представила концептуальный автомобиль под названием Manta GSe Elektromod.

Модель представляет собой современную интерпретацию классического спорткупе Manta 1970 года. Новинку, оснащенную электрическим двигателем, выпустили в честь полувекового юбилея оригинальной модели.

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