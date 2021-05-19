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Opel выпустила новый электрический концепт Manta GSe Elektromod
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Opel выпустила новый электрический концепт Manta GSe Elektromod

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Немецкая компания Opel представила концептуальный автомобиль под названием Manta GSe Elektromod. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба бренда.

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Отмечается, что модель представляет собой современную интерпретацию классического спорткупе Manta 1970 года. Новинку, оснащенную электрическим двигателем, выпустили в честь полувекового юбилея оригинальной модели.

Автомобиль получил 147-сильный электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов на 31 кВт.ч. Запас хода машины составляет 200 км. Пополнить запас батарей можно за четыре часа при помощи 9-киловаттной бортовой системы.

В салоне Manta GSe Elektromod установлена виртуальная передняя панель, которая состоит из цифрового щитка приборов и сенсорного дисплея медиасистемы.

6 апреля Opel начала в России продажи обновленного кроссовера Crossland.

Opel Crossland — первый автомобиль с новым стилистическим элементом Vizor в РФ: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel.

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