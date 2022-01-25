Байден позвонил оскорбленному им журналисту и не извинился

Президент США Джо Байден через час после пресс-конференции в Белом доме позвонил на мобильный корреспонденту Fox News Питеру Дуси, которого обругал с досады за вопрос об инфляции. О том, как Байден пытался «прояснить ситуацию» Дуси рассказал 24 января в эфире телеканала.

«Он сказал, мол, ничего личного, приятель. Мы говорили о том, чтобы просто, типа, двигаться вперед. И я заверил его, что всегда буду спрашивать его о том, чего не спросят другие. На это он сказал: «Ты должен», — рассказал Дуси коллеге Шону Хэннити.

Когда Хэннити настойчиво пытался узнать, извинился ли Байден за свои слова в адрес журналиста, тот рассмеялся.

«Шон, мир сейчас находится на грани, типа, Третьей мировой войны, когда всё это происходит. Я ценю, что президент выкроил пару минут этим вечером, пока еще был за рабочим столом, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию», — сказал журналист.

Помощники президента США Джо Байдена часто говорят, что он откровенен с журналистами президентского пула, но откровенность c крепким словцом, которое позволил американский лидер в адрес корреспондента Fox News Питера Дуси, поразила многих. Дуси и Байден часто обмениваются репликами на брифингах, и президент выглядит скорее удивленным, чем разгневанным.

Дуси, которого вместе с остальными представителями прессы сотрудники Белого дома выводили из комнаты, выкрикнул вопрос об инфляции, на что Байден саркастически выговорился, казалось, не подозревая, что его микрофон включен. Позже Дуси признался, что даже не мог слышать президента, так как «люди кричали нам, чтобы мы убирались».

Издание The New York Times вспомнило в связи с инцидентом, что во время своего вице-президентства в 2010 году Джо Байден использовал ругательство, чтобы донести до президента Барака Обамы большую важность подписания Закона о доступной медицинской помощи.

Совсем просто было услышать крепкие высказывания президента Дональда Трампа, который назвал Джима Акосту из CNN «грубым, ужасным человеком», Джонатана Карла из ABC «позорищем», а Эйприл Райан, ныне из TheGrio, «неудачницей».