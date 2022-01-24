Власти Ленобласти усилили ограничения из-за COVID-19

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ужесточил коронавирусные ограничения из-за большого роста заболеваемости. Соответствующие изменения внесены в постановление «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Новые правила вступят в силу с понедельника 24 января.

В частности, жители Ленобласти старше 60 лет смогут посещать магазины и аптеки только с 9 до 11 часов (или в первые 2 часа после открытия). То же самое касается граждан с хроническими заболеваниями, если они не привились или не переболели COVID-19 за последние 12 месяцев.

«В автобусах повезут только пассажиров в защитных масках», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы областного правительства.

Также власти ограничили численность людей, которая допускается при проведении массовых мероприятий. Присутствовать на них могут одновременно не более 50 человек.

До 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть ковид-паспорта. Аналогичные требования ввели для ночных клубов, салонов красоты и предприятий общепита в районах с «желтой» эпидемической нагрузкой — Кировского, Ломоносовского, Тосненского Волосовского, Лужского, Приозерского, Кингисеппского и Волховского.

Организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30% работников, в первую очередь людей старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, и тех, кто не болел и не вакцинировался.

Ужесточение ограничений по COVID-19 ожидается в ближайшее время и в Петербурге. Губернатор Александр Беглов заявил, что на фоне распространения штамма «Омикрон» город переходит в мобилизационный режим.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Вирусолог объяснил это тем, что инкубационный период у «Омикрона» значительно меньше, чем у «Дельты».

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