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Беглов объявил мобилизационный режим в Петербурге из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Беглов: город переходит в мобилизационный режим из-за ситуации с COVID-19
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал более строгие санитарные ограничения в городе из-за ситуации с COVID-19. Об этом 24 января он сообщил в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

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«Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — сказал губернатор.

Он также отметил серьезное осложнение эпидемической обстановки после того, как на прошлой неделе Санкт-Петербург обновил рекорд по заболеваемости — более 9 тыс. человек в сутки.

На прошлой неделе Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге осложняется эпидемическая ситуация в связи с ростом заболеваний COVID-19 среди населения. Он подчеркнул, что жителей города ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Вирусолог объяснил это тем, что инкубационный период у «Омикрона» значительно меньше, чем у «Дельты».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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