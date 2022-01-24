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В ГИБДД сообщили о штрафе в 2 тыс. рублей за отсутствие диагностической карты
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В ГИБДД перечислили основания для проверки авто на дорогах

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Сотрудник ГИБДД имеет право проверить техосмотр автомобиля даже при предъявлении диагностической карты, если видны неисправности автомобиля. На это 24 января указал замначальника главного управления ОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

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Об этом он рассказал в ходе брифинга на тему «О порядке прохождения технического осмотра транспортных средств и ответственности за управление транспортным средством без диагностической карты» пресс-центре МИЦ «Известия».

«Он может проверить только тогда, когда визуально видит своими глазами, что у него нет, допустим, болтов на колесах, валяется кардан сзади.В таких ситуациях он может ее проверить», — подчеркнул Кузин.

Если диагностической карты нет, инспектор должен провести проверку на основании имеющихся возможностей. В частности, он может проверить транспортное средство визуально либо при помощи передвижных лабораторий.

Также генерал-майор полиции ответил на вопрос журналиста о том, что будет делать инспектор, в случае если водитель перевозит семью или знакомых.

«Цитирую норму закона, что легковой автомобиль или мототранспортные средства используется только в личных целях. Перевозка родственников, семьи — это всё в личных целях, никаких вопросов нет», — добавил он.

При этом с 1 марта 2022 года в России будет введен штраф в 2 тыс. рублей за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра. Это коснется только тех автомобилей, для которых процедура останется обязательной.

Кузин напомнил, что, согласно новому закону, процедуру техосмотра не нужно проходить автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Исключение составляют те случаи, когда в конструкцию транспортного средства были внесены изменения или же автомобиль был произведен более четырех лет назад.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью, поэтому будет верным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как указал в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, закон может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, принятие закона позволит экономить семейный бюджет и время.

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