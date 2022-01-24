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Умер один из пострадавших при стрельбе в университете Гейдельберга

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Один из четырех пострадавших в результате стрельбы в университете в немецком Гейдельберге погиб от полученных ранений. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает агентство DPA в Twitter.

Инцидент произошел в 12:35 (14:35 мск). Нападавший был студентом, он покончил с собой.

По предварительным данным, правоохранительные органы пока не видят какой-либо политической или религиозной подоплеки в случившемся.

22 января неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном отеле Xcaret в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате погибли двое канадских туристов, еще один ранен. По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к нелегальному обороту оружия и наркотиков.

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