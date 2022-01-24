Стрельбу в университете Гейдельберга устроил студент вуза

Cтрельбу в лекционном зале университета в немецком Гейдельберге устроил студент, после чего он покончил с собой. Об этом 24 января сообщило на своей странице в Twitter агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах ФРГ.

Ранее в этот же день полиция, сообщила что злоумышленник ранил несколько человек из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, правоохранительные органы пока не видят какой-либо политической или религиозной подоплеки в случившемся.

В воскресенье, 23 января, четыре человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы, которая произошла на домашней вечеринке в калифорнийском городе Инглвуд (США). Стрельбу из винтовки и пистолета вели несколько человек из «засады».