В Москве выставили на продажу уникальный «Москвич»

На сайте Auto.ru выставили на продажу спецверсию седана «Москвич-2142» «Иван Калита». За автомобиль, выпущенный в 1999 году продавец планирует выручить 2 млн 345 тыс. рублей.

По данным собственника, всего было выпущено 30 таких машин. Как указано в объявлении, этот экземпляр бывший московский мэр Юрий Лужков подарил высокопоставленному чиновнику.

На машину были установлены спецсигналы и спецсвязь. Салон отделан натуральной кожей. Кроме того, автомобиль укомплектован двумя кондиционерами.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и механической коробкой передач.

21 января сообщалось, что пользователям каршеринга «Делимобиль» стали доступны новые электромобили Tesla Model 3, ранее не представленные в сервисе. Автомобили можно будет взять в поминутную или посуточную аренду, стоимость которой зависит от рейтинга пользователя.